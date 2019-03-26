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Değirmenlikte, Demir için tek yürek oldular

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Değirmenlikte, Demir için tek yürek oldular
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Değirmenlik Belediyesi ve Değirmenlik Spor Kulübü, lösemi teşhisi konan 8 yaşındaki Demir Müezzinler için tek yürek oldu.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda 16 takımın, Demir için biraraya gelerek, tek yürek olduğu anlamlı etkinlik 24.03.2019 Pazar günü gerçekleşti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bütün takımları tek tek ziyaret ederek, etkinliğin anlam ve önemini anlattı.

2008 ve üzeri çocukların katıldığı turnuvada, küçük futbolcuların farkındalığından etkilenen Başkan Ali Karavezirler, yardım amacıyla bir araya gelinmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Turnuvaya katılıp maddi-manevi katkı sağlayan futbol kulüpleri; Değirmenlik, Değirmenlik (2009), Cihangir, Dilekkaya Akademi, Yenicami, Dumlupınar, Türkocağı, Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü, Kaplıca 61, İskele Trabzon, Doğan Türk Birliği,Esentepe, Çetinkaya, Dörtyol ve Beşikaş Futbol Okulu oldu.

Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Demir Müezzinler’in tedavisinde kullanılacak.

Etkinlik; Başbakalık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, 14. Zırhlı Tugay, Ektam Ltd., Erülkü Süpermarket, Şener Ltd., Fima Süpermarket, Gıda Ltd., Başman Ltd. ve Halis Köy Süt Ürünleri sponsorluklarıyla gerçekleşti.

Başkan Ali Karavezirler dereceye girenlere ödüllerini verdi.

  1. Yenicami Spor Kulübü
  2. Türk Ocağı-Limasol
  3. Baf Ülkü Yurdu

“Turnuvanın Yıldızı” özel ödülü ise, Demir Müezzinler’e verildi.

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