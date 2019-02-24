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Değirmenlik’in inadı, inat

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Değirmenlik, ligde kalma hedefiyle başladığı ikinci devrede puanları toplamaya devam ederken zorlu Yalova engelini geçip, umutlarını yeşertmeye devam etti. Yalova ise zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı

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Değirmenlik’in inadı, inat
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İbrahim DALOĞLU

K-PET Birinci Ligde son sıradan en kısa sürede kurtulmak isteyen Değirmenlik, Süper Lig hedefindeki Yalova’yı 1-0 mağlup ederek, hayati 3 puanı hanesine yazdırdı.

Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçın ilk devresi çekişmeli geçerken, taraflar gol atamadılar. Devre 0-0 sona erdi.

Mutlak kazanması gereken Değirmenlik, ikinci devreye etkili başlarken, yapılan ortada Yusuf Kumaş’ın 66’daki golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımayan Değirmenlik, maçı da 1-0 kazandı.

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