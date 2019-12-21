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Değirmenlik’in bileği bükülmüyor

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Değirmenlik’in bileği bükülmüyor

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup lideri Değirmenlik yoluna namağlup devam ederken, dün de Dikmen Gücü’nü farklı mağlup etti.

İlk devreyi lider tamamlayan Değirmenlik, Sadık Cemil Stadında oynanan ve Ahmet Özkurtuluş’un yönettiği maçta Dikmen Gücü’nü 3-0 yendi.

Değirmenlik, Dikmen Gücü karşısında maça oldukça hızlı başlarken, 6. Dakikada golcüsü Süleyman Şeb ve 14. dakikada Eser Yücel’in golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede oyunun kontrolünü elinde tutan Değirmenlik, rakibine gol şansı tanımazken, son dakikada BirtanGertik’in golüyle maçı 3-0 kazandı.

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