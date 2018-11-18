Değirmenlik’e, Çanakkale de acımadı

Çanakkale, liglerin tek puansız takımı olan Değirmenlik’i deplasmanda farklı mağlup ederek rakibini kaderi ile baş başa bıraktı

Yer: Değirmelik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Yusuf Akar.

Değirmenlik :Enver, Gençali , İbrahim , Kemal ( DK 46. Hasan) , Yusuf ( DK 57. Burak ), Onur , Fehim , Halit , Ahmet , Ertürk ( DK 57. Necati ), Turan

Çanakkale: Umut, Oğuzhan (DK 83.Tuncay ), Çağdaş , Yunus , Ali ( DK 72. Özmen ) , Bekir, Hakan , Selçuk , Uvanç , Gökçan ( DK 53.Hasan ), Talha

Goller : DK 20,54 Selçuk DK 23. Bekir ( Çanakkale ) DK 90. Necati ( Değirmenlik )

K-Pet Birinci Lig’in 9. hafta maçında Değirmenlik’te oynan maçta gülen taraf Çanakkale olurken, konuk ekip puanını 12 yaptı. Ev sahibi ekip Değirmenlik yine puansız kaldı.

DK 10: Değirmenlik atağında ceza sahasın içinde topla buluşan Ertürk topu dışarı attı ve gol şansını değerlendiremedi.

DK 20: Çanakkale atağında ceza alanı sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Selçuk topa çok iyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. Değirmenlik 0-1 Çanakkale DK 23: Orta alanda topu alan Çanakkale takımı Değirmenlik kalesine yüklendi. Ceza alanı içinde topla buluşan Bekir güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Değirmenlik 0- 2 Çanakkale

İlk yarıda başka gol olmayınca Çanakkale takımı soyunma odasına önde olmanın sevinci ile girdi.

DK 53: Çanakkale takımı Değirmenlik ceza alanına tehlikeli biçimde gelirken ceza alanı içinde düzgün bir vuruşla ağları havalandıran isim yine Selçuk oldu. Kaptan Selçuk kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Değirmenlik 0-3 Çanakkale

DK 78: Değirmenlik’te topla buluşan Hasan rakiplerini tek tek geçerek ceza alanı dışından yaptığı vuruşta kaleci Umut topu doksandan çıkardı.

DK 90 : Değirmenlik atağında ceza alanı sağından yapılan ortada arka direkte topla buluşan Necati golü attı ve bu golle maç sona erdi. Maçın sonucu Değirmenlik 1-3 Çanakkale oldu.