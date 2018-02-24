Değirmenlik'ten Maraş'a kötü şaka

Değirmenlik teknik adamsız çıktığı maçta, zirve hedefindeki Maraş’ı deplasmanda mağlup ederek ikinci devrenin ilk galibiyetini alırken, rakibine de ağır yara verdi

K-PET Birinci Lig’de Maraş Stadı’nda Timur Ercan Bodi’nin yönettiği Maraş – Değirmenlik maçını konuk ekip Değirmenlik, 2-1 kazandı.

Futbolcu Celal Habeşoğlu yönetiminde maça çıkan Değirmenlik, Maraş karşısında maça oldukça etkili başladı. Konuk ekip Süleyman ile pozisyonlar buldu. Maçın 5. Dakikasında Süleyman, maçın ilk golünü attı. 0-1 Maçın 27. dakikasında Süleyman, devrenin skorunu belirleyen golü attı. 0-2

İkinci devrede Değirmenlik skoru korumaya çalışırken, Halit ve kaleci Mustafa Dağman takımı ayakta tutan futbolcular oldular. Maraş ise yapılan değişikliklere rağmen golü bulamazken, maçın son bölümünde 90. dakikada kaptan Ramazan ile Maraş’ın tek golü geldi. 1-2