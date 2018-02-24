banner107
7 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
19 0
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
12 0
28 0
165 0
15 0
25 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
230 0
banner82
banner147

Değirmenlik'ten Maraş'a kötü şaka

banner27

Değirmenlik teknik adamsız çıktığı maçta, zirve hedefindeki Maraş’ı deplasmanda mağlup ederek ikinci devrenin ilk galibiyetini alırken, rakibine de ağır yara verdi

Değirmenlik'ten Maraş'a kötü şaka
banner137

K-PET Birinci Lig’de Maraş Stadı’nda Timur Ercan Bodi’nin yönettiği Maraş – Değirmenlik maçını konuk ekip Değirmenlik, 2-1 kazandı.

Futbolcu Celal Habeşoğlu yönetiminde maça çıkan Değirmenlik, Maraş karşısında maça oldukça etkili başladı. Konuk ekip Süleyman ile pozisyonlar buldu. Maçın 5. Dakikasında Süleyman, maçın ilk golünü attı. 0-1 Maçın 27. dakikasında Süleyman, devrenin skorunu belirleyen golü attı. 0-2

İkinci devrede Değirmenlik skoru korumaya çalışırken, Halit ve kaleci Mustafa Dağman takımı ayakta tutan futbolcular oldular. Maraş ise yapılan değişikliklere rağmen golü bulamazken, maçın son bölümünde 90. dakikada kaptan Ramazan ile Maraş’ın tek golü geldi. 1-2

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.