Değirmenlik'te Yıldırım çakacak

K-PET Birinci Lig'de yeni sezona Hişam Tarazi yönetiminde hazırlanan Değirmenlik'te, kadro tamamen yenilendi.

Değirmenlik bölgesindeki BTM kulüplerinden ve Cihangir alt yapısından takviyeler yapan Değirmenlik, tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefliyor. Değirmenlik, geçtiğimiz sezon da takımda forma giymiş olan Hamitköy'ün başarılı hücumcusu Necati Yıldırım'ı antrenmanlara çıkarmaya başladı. Necati, Değirmenlik'in geçtiğimiz gün Hamitköy ile yaptığı hazırlık maçında da forma giyerken, takımının tek golünü de attı.