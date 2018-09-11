banner107
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
8 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
6 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
210 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
57 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
95 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
207 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
43 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
69 0
banner82
banner147

Değirmenlik'te Yıldırım çakacak

banner27

Değirmenlik'te Yıldırım çakacak
banner137

K-PET Birinci Lig'de yeni sezona Hişam Tarazi yönetiminde hazırlanan Değirmenlik'te, kadro tamamen yenilendi.

Değirmenlik bölgesindeki BTM kulüplerinden ve Cihangir alt yapısından takviyeler yapan Değirmenlik, tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefliyor. Değirmenlik, geçtiğimiz sezon da takımda forma giymiş olan Hamitköy'ün başarılı hücumcusu Necati Yıldırım'ı antrenmanlara çıkarmaya başladı. Necati, Değirmenlik'in geçtiğimiz gün  Hamitköy ile yaptığı hazırlık maçında da forma giyerken, takımının tek golünü de attı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.