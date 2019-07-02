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Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu

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“Hep yaşamak, hep yaşatmak” sloganıyla sahaya çıkan çocuklar kupalarını alırken şampiyon "Dostluk, birliktelik ve farkındalık" oldu. Birincilik kupasını ise Doğan Türk Birliği aldı

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Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
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Değirmenlik Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”nda, “Hep yaşamak, hep yaşatmak” sloganıyla sahaya çıkan çocuklar kupalarını aldı.

Çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları sonrasında birincilik kupasını Doğan Türk Birliği, ikincilik kupasını Baf Ülkü Yurdu, üçüncülük kupasını Değirmenlik ve dördüncülük kupasını Esentepe aldı.

“Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”na dikkat çekmek amacıyla Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda gerçekleşen turnuvada; gruplarında ilk 2 sırayı alarak üst tura çıkmayı başaran Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Değirmenlik, Doğan Türk Birliği, Dumlupınar, Dilekkaya, Esentepe ve Küçük Kaymaklı "Dostluk, Birliktelik ve Farkındalık" adına kıyasıya mücadele ettiler.

Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına Umut Madenoğlu, Mehmet Güneş ve Salih Bumbaroğlu kazanan takımlara kupalarını verirken, turnuvada görevli hakem ve sağlıkçılara da katkılarından dolayı meclis üyeleri Arzu Babahan, Salih Kargılı ve Hasan Kunt plaketlerini takdim ettiler. Turnuvada ayrıca dereceye giren tüm takım oyuncularına katılım belgesi verildi.

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