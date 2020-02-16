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Değirmenlik şampiyon

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BTM Birinci Lig Beyaz Grupta Değirmenlik, Düzova’yı mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 1 yıl aradan sonra K-PET Birinci Lige döndü

Değirmenlik şampiyon

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta da şampiyon belli oldu. Geçtiğimiz sezon K-PET Birinci Ligden düşen Değirmenlik, BTM Birinci Lig Beyaz Grup ta sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Değirmenlik dün Balıkesir Sahasında Ömer Doğru'nun yönettiği maçta Düzova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Değirmenlik’e şampiyonluğu getiren golleri Tolga Kara ileCelal Habeşoğlu attılar.

Değirmenlik'in genç teknik adamları Celal Habeşoğlu ile Ahmet Topuz da ilk teknik adamlık deneyiminde şampiyonluk yaşamış oldular.
 

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