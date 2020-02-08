Değirmenlik şampi…

BTM Birinci Ligin 15. hafta maçında lider Değirmenlik, Denizli’yi kendi evinde 1-0 mağlup ederek en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyonluğa oldukça yaklaştı.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti.

Maçın ilk devresindegol olmazken, devre 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci devrede Değirmenlik 68’te Cem Kaygısız’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Değirmenlik, BTM Birinci Ligin 16. hafta maçında Düzova deplasmanında beraberlik elde etmesi halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.