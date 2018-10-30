Değirmenlik, Mertdin’e emanet

Halit ÖZCEZARLI

K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan Değirmenlik 6. haftayı da puansız tamamlarken, teknik direktör Hişam Tarazi görevi bırakmıştı. Emirali Öztüccar başkanlığındaki yönetim kurulu, dün Muharrem Mertdin ile el sıkışarak, Hişam Tarazi’den doğan boşluğu doldurdu. Geçmiş sezonlarda da Değirmenlik’i çalıştırmış olan Muharrem Mertdin’in yardımcılığını Savaş Kalfaoğlu yapacak. Bugün antrenmanlara başlayacak olan Muharrem Mertdin, yeni bir motivasyonla çıkacakları ilk maçında, Göçmenköy’ü mağlup etmeyi hedeflediklerini açıkladı.