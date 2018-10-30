banner107
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
17 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
87 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
33 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
18 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
27 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
119 0
Puan kaçar
Puan kaçar
186 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
34 0
banner82
banner147

Değirmenlik, Mertdin’e emanet

banner27

Değirmenlik, Mertdin’e emanet
banner192

Halit ÖZCEZARLI

K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan Değirmenlik 6. haftayı da puansız tamamlarken, teknik direktör Hişam Tarazi görevi bırakmıştı. Emirali Öztüccar başkanlığındaki yönetim kurulu, dün Muharrem Mertdin ile el sıkışarak, Hişam Tarazi’den doğan boşluğu doldurdu. Geçmiş sezonlarda da Değirmenlik’i çalıştırmış olan Muharrem Mertdin’in yardımcılığını Savaş Kalfaoğlu yapacak. Bugün antrenmanlara başlayacak olan Muharrem Mertdin, yeni bir motivasyonla çıkacakları ilk maçında, Göçmenköy’ü mağlup etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.