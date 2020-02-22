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Değirmenlik kupasını kaldırdı

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Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Değirmenlik, Yılmazköy ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı

Değirmenlik kupasını kaldırdı

BTM 1. Lig Beyaz Grup şampiyonu Değirmenlik, dün Sadık Cemil Stadında Yılmazköy ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Yeşil-beyazlılar maç sonrasında büyük sevinç yaşadılar. Karşılaşmayı Değirmenlik alt yapısında yer alan futbolcular da izlerken, şampiyonluk kupası coşkusunaortak oldular.Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek 1 yıl aradan sonra Birinci Lige çıkmayı garantileyen Değirmenlik, ligin 17. haftasında Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maçta Yılmazköy ile 1-1 berabere kaldı. Ünal ile maçın başında öne geçen Yılmazköy, son bölümde kalesinde gole engel olamadı. 80’de İbrahim Yıldız, skoru belirleyen golü kaydetti. 1-1

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Değirmenlik’e şampiyonluk kupasını Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve BTM Kurulu başkanı Niyazi Güvenir takdim etti.

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