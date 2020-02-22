Değirmenlik kupasını kaldırdı

BTM 1. Lig Beyaz Grup şampiyonu Değirmenlik, dün Sadık Cemil Stadında Yılmazköy ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.
Yeşil-beyazlılar maç sonrasında büyük sevinç yaşadılar. Karşılaşmayı Değirmenlik alt yapısında yer alan futbolcular da izlerken, şampiyonluk kupası coşkusunaortak oldular.Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek 1 yıl aradan sonra Birinci Lige çıkmayı garantileyen Değirmenlik, ligin 17. haftasında Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maçta Yılmazköy ile 1-1 berabere kaldı. Ünal ile maçın başında öne geçen Yılmazköy, son bölümde kalesinde gole engel olamadı. 80’de İbrahim Yıldız, skoru belirleyen golü kaydetti. 1-1
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Değirmenlik’e şampiyonluk kupasını Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve BTM Kurulu başkanı Niyazi Güvenir takdim etti.