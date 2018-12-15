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Değirmenlik'in siftahı Mormenekşe'den

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Değirmenlik sezonun ilk galibiyetini Mormenekşe'ye karşı alırken, hanesine ilk kez puan yazdırdı

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Değirmenlik'in siftahı Mormenekşe'den
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Yer: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Bakar, İsmail Ercan

DEĞİRMENLİK: Enver, Gencali, İbrahim Yıldız, Fehim, Halit, Yusuf, İbrahim Mert(Dk.79 Ertürk), Hasan Mercan(Dk.67 Necati), Ahmet Duyar, Burak Alsan, Cem

MORMENEKŞE: Hamit, Asilkan(Dk.60 Mehmet Sakallı), Fetin, Nasuh, Rıdvan, Emre, Mehmetali, Sabri, Burak Tünsay(Dk.85 Ertan), Can Özsoy(Dk.68 Tuğhancan), Ali İmam

GOL: Dk.31 Yusuf, Dk.57 Gencali, Dk.66 Hasan, Dk.90 Necati(Değirmenlik), Dk.85 ve Dk.89 Ali İmam(Mormenekşe)

K-PET Birinci Lig'de puansız son sırada haftaya giren Değirmenlik sezonun ilk galibiyetini Mormenekşe'ye karşı alırken, hanesine ilk kez puan yazdırmasına rağmen, son sırada kalmaya devam etti. Mormenekşe ise rakibine boyun eğerek sıkıntılı bölgeden uzaklaşma şansını kullanamadı.

Değirmenlik, Mormenekşe karşısında devreye etkili başladı. Ligden tamamen kopmak istemeyen Değirmenlik, devreyi 31. dakikada Yusuf Kumaş'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de etkili başlayan taraf yine Değirmenlik'ti. Değirmenlik, 57. dakikada Gençali Kumaş'ın golüyle 2-0'ı buldu.

66'da Hasan Mercan skoru 3-0'a taşırken, gevşeyen Değirmenlik karşısında Mormenekşe, antrenör futbolcusu Ali İmam ile etkili olmaya başladı. Ali İmam, 85 ve 89'da Mormenekşe'yi umutlandıran golleri atıp, skoru 3-2'ye taşıdı. Ancak maçta son sözü Değirmenlik'in golcü futbolcusu Necati söylerken, skoru belirledi. 4-2

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