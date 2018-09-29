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Değirmenlik ikinci devrede çözüldü

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Dumlupınar ilk devresi golsüz tamamlanan maçta Değirmenlik’i ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup ederek, ikide iki yaptı. Değirmenlik ise ikinci mağlubiyetini aldı

Değirmenlik ikinci devrede çözüldü
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Stad: Dr.Fazıl Küçük

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Hakan Gök, Ömer Doğru

Dumlupınar: Onurhan, Mert, Burak, Emir, İsmail, Berke, Tahsin, Ali, Turgut, Hüseyin, Mustafa

Değirmenlik: Enver, Kemal, Halit, Fehim, Kayhan, Kemal Yaşınses, İbrahim, Onur, Burak, Arif, Ertürk

Goller:47.DK Tahsin Kaya,53,90.DK Mustafa Çelik,90+1.DK Yıldıray Fenercioğlu

K-PET Birinci Lig’in iddialı takımı Dumlupınar dün Değirmenliği Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda konuk etti.

Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklardan yararlanamayan iki takım ilk devreyi golsüz beraberlik ile tamamladı. İkinci devre’ye hızlı başlayan Sarı Kırmızılılar 47.dakikada genç orta saha oyuncusu Tahsin Kaya’nın golü ile 1-0 öne geçti. 53.dakikada gelişen Dumlupınar atağında Mustafa Çelik’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Maçın son dakikalarına oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Dumlupınar 90.dakikada yine sahneye Mustafa çıkarken skoru 3-0’a taşıdı. 90+1.dakikada Yıldız isim Yıldıray sahneye çıkarak skoru 4-0’a taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

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