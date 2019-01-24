Değirmenlik, Düzcespor’un kaptanını aldı

K-PET Birinci Lig’de kalmayı hedefleyen Değirmenlik, Türkiyeli futbolcu kontenjanını forvette yana kullandı. Değirmenlik, daha önce Arsinspor’da da oynamış olan Düzcespor’un kaptanı, tecrübeli forvet Murat Aydın’ı kadrosuna kattı.
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