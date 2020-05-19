Değirmenlik alt yapısı onay bekliyor

Değirmenlik yönetim kurulu alt yapıya yönelik açıklama yaparken, Sağlık ve Bilim Kurullarının verecekleri karar doğrultusunda çalışmalara başlayacaklarını belirtti

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik’te Emirali Öztüccar başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp alt yapısında eğitim gören futbolcular ve ailelerine yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı.

Son dönemde alt yapıda atılım içerisinde olan Değirmenlik yönetim kurulundan alt yapıya yönelik yapılan açıklama şöyle:

“Değerli altyapı velileri ve futbolcuları; altyapı çalışmalarımızın başlayabilmesi için Değirmenlik Spor Kulübü başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak KTFF ile yapacağımız görüşmeler çerçevesinde Sağlık ve Bilim Kurullarının verecekleri karar doğrultusunda çalışmalarımıza başlayacağız.

Hali hazırda aldığımız bilgiler ışığında yarım kalan Süper Lig ve Birinci Lig maçlarının oynanabilmesi için takımlar COVİD 19 testinden geçmektedir. Dolayısıyla gerekli bilgiler ve önlemler alındıktan sonra sizlere bildireceğimiz tarihte idmanlarımız başlayacaktır.”