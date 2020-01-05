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Değirmenlik aldı başını gidiyor

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Değirmenlik aldı başını gidiyor

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Değirmenlik, ikinci devrenin ilk maçını rahat kazandı.

Zorlu Ortaköy deplasmanında Hakan Ünal'ın yönettiği maçta Değirmenlik,ilk devreyi golcüsü Süleyman Şeb'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye her 2 ekip de atak başladı. Ortaköy, Erce Çakmak'ın golüyle 1-1 eşitliği yakalamasına rağmen Değirmenlik bu gole Süleyman Şeb'in golüyle cevap verip 2-1 öne geçti. Ortaköy'de Onurcan Kanburlar'ın kırmızı kart görmesiyle rahatlayan Değirmenlik, Tolga'nın golüyle maçı 3-1 kazandı.

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