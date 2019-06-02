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Değirmencioğlu: Gönyeli Stadı yeni sezona yetişecek

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Değirmencioğlu: Gönyeli Stadı yeni sezona yetişecek
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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, çimlendirme çalışmaları devam eden Gönyeli Stadının yeni sezona hazır hale geldiğini açıkladı.

Haldun Oktay ile birlikte geçtiğimiz gün Gönyeli Stadının zeminini birlikte incelediklerini açıklayan Alkan Değirmencioğlu, çimlenmenin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

Alkan Değirmencioğlu, stad tribünleri için de gerekli çalışmaların başlatıldığını, portatif tribün ile tribün sorununun geçici olarak çözülebileceğini belirtirken, görev sürelerinin sona ermesi halinde bile, yeni gelecek yetkililerin, Gönyeli Stadını yeni sezona hazır hale getirebileceğini sözlerine ekledi.

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