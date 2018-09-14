Değirmencioğlu: Cumhuriyet Stadı, her yönden hazır olacak

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki çalışmalarla ilgili olarak endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı.

Sahadaki çalışmaların kendi denetimlerinde devam ettiğini söyleyen Değirmencioğlu, İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve sahanın yeni sezona her yönden hazır olacağını söyledi. İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki çalışmaların geç başlamadığını da aktaran Değirmencioğlu, sahada yıllardır var olan sulama sistemi sorununu göreve geldikten sonra giderdiklerini ve sahanın şu an son derece iyi durumda olduğunu ifade etti. İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki kazı, bakım ve koltuk takma işlemlerinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını anlatan Değirmencioğlu, sahanın son derece iyi bir durumda lige gireceğini de sözlerine ekledi.