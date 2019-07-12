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"Değer biçilemeyecek dostluklar elde ettim"

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Halil Turan, Mesarya’ya transfer olmasından sonra Mağusa Türk Gücü camiasına yönelik veda açıklaması yaparken, Mağusa Türk Gücü’nde para ile değer biçilemeyecek dostluklar elde ettiğini söyledi

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"Değer biçilemeyecek dostluklar elde ettim"
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Futbolumuzun gol kralı patentli golcülerinden Halil Turan, Mesarya’ya transfer olmasından sonra Mağusa Türk Gücü camiasına yönelik veda açıklaması yaptı:

Halil Turan’ın açıklaması şöyle:

“2 yıl gururla formasını terlettiğim ve bu iki yılda her şeyimi verdiğim Mağusa Türk Gücü kulübünden Mesarya Kulübüne 1 yıllık bonservisli olarak transferim gerçekleşti.
Bana bu güzel camiada, bu forma ile şampiyonluklar yaşamak nasip oldu. Bu şansı bana veren ve beni Mağusa Türk Gücü’ne transfer eden başta Koral Bozkurt ve tüm yönetici abilerime teşekkür eder, saygılar sunatım. Bu iki senede üzerimde emeği olan herkese de ayrıca teşekkür, eder takımda kalan arkadaşlarıma da yeni sezonda başarılar dilerim.
İnanın bana Mağusa Türk Gücü’nde para ile değer biçilemeyecek dostluklar, beni seven insanlar elde ettim.
Kimseye de kırgınlığım küslüğüm yoktur. Artık beyaz bir sayfa açtım. Yeni takım yeni hedefler var. Hoşçakal büyük Mağusa camiası!” 

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