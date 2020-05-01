Dedekorkut:Yaz sıcağı düşünülmeden oynanmalı

Ahmet Dedekorkut, “Sağlıkçılardan olur raporu çıkarsa oynanması taraftarıyım. Ne kadar erken oynanırsa da oynanmalıdır. Yaz sıcağı düşünülmeden, 4 hafta hazırlık, 5. haftada da maçlarımızı oynayabiliriz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, liglerin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Dedekorkut’un değerlendirmeleri şöyle:

“Daha önce sağlık konularından dolayı tescilin önemine dikkat çekiyordum. Süreç içerisinde alınan önlemler ve sağlık çalışanlarımızın başarısı ile bizde bulaşma sınırlı kaldı. Bu nedenle de kalan sürenin oynanarak tamamlanacağını düşünürüm.

Mesafeli antrenmanlarda sıfır risk vardır. Mesafeli antrenmanın yetkililere anlatılmasını ve açılımdan sonra olumsuzluk yaşanmazsa antrenmanların zaman kaybedilmeden Sağlıkçılardan olur raporu çıkarsa oynanması taraftarıyım.

Ne kadar erken oynanırsa da oynanmalıdır. Yaz sıcağı düşünülmeden, 4 hafta hazırlık, 5. haftada da maçlarımızı oynayabiliriz. Temmuz’un ilk haftalarında bitirebilirsek de kulüplerimize nefes alma şansı verilir. 5 hafta yeter mi yetmez ama en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.

Eylül’e sarkarsa da Eylül’de oynayacağız. Çünkü bizim görevimiz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun koyduğu şart ve programlarda ligi oynamaktır. Ama Eylül’e sarkarsa kaos doğacaktır. Çünkü gelecek sezonu kaldırma konusunda sorunlar ortaya çıkacaktır.

8 maç Eylül’e sarkarsa Ben Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkutolarak bu 8 haftayı hazırlık maçı havasında oynayacağım. Temmuz’da hazırlık dönemi başlar, Zaten 12 hazırlık maçı yapardım. 8 lig maçı ve 4 hazırlık maçı ile 12 hazırlık maçını tamamlamış olurum.

Biz sahada olmak isteyen insanlarız. Ama sağlıklı ortamlarda sahalarda olmalıyız. Sağlık ve Bilim Kurullarından olumlu rapor gelmeli gerekli testler de yapılmalıdır. Haziran’da ligler başlayacaksa da biran önce antrenmanlar başlamalıdır. Mesafeli antrenmanların başlamasına engel yoktur. Çünkü 2 haftadır 0 vaka vardır.

Yabancı futbolculardan yarı yarıya maaş indirimi isteyeceğiz. Kabul etmezse de yol ayrımına gideceğiz. Bu nedenle yerli ve yabancı futbolcularda bu sıkıntı yaşanacak.

Eylül’e sarkarsa sıkıntı büyüyecek. Çünkü yabancı futbolcularımız maaş talebinde bulunuyorlar. Maaşlarını almadan da oynayacaklarını düşünmüyorum. Türk Ocağı kulübü yönetimi, uçuşlar açılırsa yabancı futbolcularını göndermeyi de

Futbolcuların ve ailelerinden olumsuz bir dönüş almadık. Zaten kimse kimsenin çocuğunu riske atmaz. Testler yapılır ve sağlıklı ortam sağlanır, yetkililerden olumlu raporlar da gelirse sorun olmaz.”