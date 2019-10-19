Dedekorkut: Kazanmaya devam etmek istiyoruz

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige en flaş başlangıcı yapan ve ilk 5 haftada topladığı 15 puanla puan kayıpsız liderlik koltuğunda oturan Türk Ocağı’nın teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, takımının durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Ahmet Dedekorkut’un açıklamaları şöyle:

“Türk Ocağı olarak kötü oynarken de kazanıyoruz. Merit Alsancak Yeşilova maçında bunu başardık. Bu galibiyetle güzel gidişimiz devam ediyor.

Bu haftaki rakibimiz Gönyeli ise dışarıda oynadığı maçları kazanıyor. 2 galibiyetlerini de deplasman kazandılar. Bu nedenle de maçı bayağı ciddiye alacağız. Gönyeli karşısında da kazanmaya devam etmek istiyoruz.”