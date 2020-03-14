Dedekorkut: Gerekirse eylem yaparız

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, antrenman sahası sorununa çözüm bulmak için gerekirse sokağa inip eylem yapacaklarını açıkladı

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, antrenman sahası sorununa çözüm bulmak için çabalarını sürdürüyor.

Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği’nin bu konuda ortak hareket ettiğini söyleyen Ahmet Dedekorkut, açıklamasında “Gerekirse eylem yaparız.” ifadesini kullanırken, şunları söyledi:

“Girne bölgesininantrenman sahası sorunu devam ediyor. Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği’nin bu sorunun çözülmesi için ortak hareket ediyoruz.

Antrenman sahası sorunundan dolayı futbolcularımız sakatlıklar yaşıyorlar. Benim takımım gollerini genellikle ikinci devrelerde atıyor. Bu da futbolcularımın güçlü olduğunun kanıtıdır. Ancak güce rağmen futbolcularım sakatlanıyorlar. Çünkü beton gibi zeminde antrenman yapmak zorunda kalıyorlar.

Anafartalar Lisesi Sahası ve Piabella Sahası bir an önce sentetik zeminli yapılmalıdır. Bu konuda ilerlemeler vardır. Ancak Başbakan ve Başbakan Yardımcısı bir an önce bu konuda ağırlıklarını koymalıdırlar. Çünkü antrenman sahası sorununun çözülmesi için gerekirse sokağa inip eylem yapacağız.”