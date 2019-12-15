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Debola'yı, Dizdarlı sakinleştirdi

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Debola'yı, Dizdarlı sakinleştirdi

K-Pet Süper Ligin 14. haftasında Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasında oynanan maçı izleyenler arasında Binatlı futbolcusu Debola da yer alıyordu.

Stad girişinde bilet tartışması nedeniyle bir Çetinkaya taraftarı ile sorun yaşayan Debola oldukça gergin anlar yaşarken, araya güvenlik güçlerinin girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Eski takımı Gençlik Gücü'nün maçını izleyen Debola'yı olay yerinden Gençlik Gücü eski başkanı Hüseyin Reis uzaklaştırırken, olay yerine gelen Çetinkaya kulüp başkanı Bülent Dizdarlı, Debola'yı sakinleştirip, olayı tatlıya bağladı.

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