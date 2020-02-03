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Dayı’ya dayılanma, disiplinlik etti

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Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu, yönetici Sıtkı Demirağcı ve Düzkaya kulübü,hakem Fehim Dayı’ya yönelik davranışlarından dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Dayı’ya dayılanma, disiplinlik etti

KTFF Soruşturma Merci, K-Pet Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ile Düzkaya arasında Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda, oynanan karşılaşmadakidavranışlarından dolayı Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu, Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Vedat Hacıabitoğlu, maçın hakemi Fehim Dayı’ya yönelik yapmış olduğu fiziki davranış, gerçekleştirdiği küfür eylemi ve sebep olduğu olaylar nedeniyle, Düzkaya yöneticisi Sıtkı Demirağcı da maçın hakemine yönelik küfür ve tehdit eylemleri nedeniyle ve Düzkaya kulübü, Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

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