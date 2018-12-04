Dayı – yeğen buluştu

K-PET Süper Lig’de 11. haftada Atatürk Stadı’nda oynanan Gönyeli – Binatlı maçı, dayı ile yeğeni rakip yaptı. Gönyeli’nin, Binatlı’yı 3-1 mağlup ettiği maçta, Gönyeli futbolcusu Raif Selden ile Binatlı futbolcusu Hasan Ağaç karşı karşıya geldi. 2003 doğumlu, 15 yaşındaki Hasan, kendisinden 23 yaş büyük olan futbolumuzun önemli isimlerinden olan 38 yaşındaki dayısı Raif’e karşı forma giymenin gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Maç sonunda ise Raif, maçı kaybeden yeğenini teselli etti.