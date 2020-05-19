Davutoğlu: Süreci Eylül ayında başlatmalıydık

Gökmen Davutoğlu, “Sezonun kalan 8 maçını tamamlamak için yeniden futbol antrenmanlarına başladık. Ancak bana göre bu süreci Eylül ayında başlatmalıydık. Çok aşırı sıcaklarda ekonomik zorluklar içerisinde bu sürece başladık.” açıklamasını yaptı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri aerobik ve kondüsyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’ndateknik direktör Gökmen Davutoğlu yaşanan sürecin yarattığı sıkıntılar konusunda açıklamalarda bulundu.Gökmen Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Çok zor bir süreç sonrasında sezonun kalan 8 maçını tamamlamak için yeniden futbol antrenmanlarına başladık.

Ancak bana göre bu süreci Eylül ayında başlatmalıydık. Çok aşırı sıcaklarda ekonomik zorluklar içerisinde bu sürece başladık. Antrenmanlar da daha önceki antrenmanlar gibi olmayacak. Güzelyurt dışından gelen 11 futbolcumuz vardır. En basiti, bu futbolcularımız antrenmanlara gelebilmek için daha önce 3 araba kullanıyorlardı. Bunlar yeni kurallara göre şimdi 11 araba ile geliyorlar. Bu da zaten zor duruma gelen ekonomik şartlarda kulübü ekonomik olarak daha da zor duruma düşürmektedir.

Çok sıcak hava şartlarında da çalışmak zorunda olmamız bizleri olumsuz etkiliyor. Ayrıca sezonun kalan kısmı adalet içerisinde oynanmayacaktır. Çünkü rahatlayan takımlar maçlarına gerektiği gibi motive olmayacaklardır. Tüm bu ve futbol oynamayı zorlaştırsan daha başka nedenlerden dolayı, sezonun kalan kısmı şimdi değil, Eylül ayı içerisinde tamamlanmalıydı. Hatta playoff ve playout sistemleri getirilip, oynanacak olan maç sayısı da azaltılabilirdi.

Yine de Baf Ülkü Yurdu olarak bizler kalan maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanarak, sezonu playout hattı dışarısında tamamlayacağız.”