Davutoğlu: Kupaya asılmak istiyoruz

Niyazi ERGÜLEN

K- PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nun teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, Nicosia Kıbrıs Kupası'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Gökmen Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Baf Ülkü Yurdu olarak biz kupaya asılacağız. Ama bunu yaparken de önceliğimizin lig olduğunu belirtmeliyim.

Sezonun ikinci yarısına istediğimiz gibi başlarsak ve ligde kalmayı garantilersek, kupada hedefimiz ilerlemek olacaktır. Yapacağımız transferler de bu hedefimize ulaşma yolunda bize yardımcı olacaktır. Kupanın ilk maçı olan Karşıyaka maçına da kazanmak için çıkacağız."