Davulcu transfer haberlerine açıklık getirdi

Merit Alsancak Yeşilova teknik patronu Davulcu, Cihangir'den Uche Sunday'in transferinin gündemlerinde olmadığını söylerken, taraftarlarından da kendilerinden duymadıkları transfer haberlerini dikkate almamalarını istedi

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Toygar Davulcu, yaptığı açıklama ile transfer haberlerine açıklık getirdi.

Toygar Davulcu, Cihangir'den Uche Sunday'in transferinin gündemlerinde olmadığını söylerken, taraftarlarından da kendilerinden duymadıkları transfer haberlerini dikkate almamalarını istedi.

Toygar Davulcu, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan kaleci Hasan Piro ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kafasını karıştıran kişiler olduğundan dolayı, Hasan Piro'nun kendilerine takımdan ayrılmak istediğini söylediğini belirtti.

Şu andaki durumda Hasan Piro'nun kesinlikle satılmayacağını açıklayan Toygar Davulcu, iki iyi kaleciye sahip olduklarını ama gerekirse bir kaleci transferi yapabileceklerini sözlerine ekledi.