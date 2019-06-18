 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
21 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
259 0
 
17 0
25 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
119 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
150 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
141 0
banner82

Davulcu transfer haberlerine açıklık getirdi

banner27

Merit Alsancak Yeşilova teknik patronu Davulcu, Cihangir'den Uche Sunday'in transferinin gündemlerinde olmadığını söylerken, taraftarlarından da kendilerinden duymadıkları transfer haberlerini dikkate almamalarını istedi

banner315
Davulcu transfer haberlerine açıklık getirdi
banner267

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Toygar Davulcu, yaptığı açıklama ile transfer haberlerine açıklık getirdi.

Toygar Davulcu, Cihangir'den Uche Sunday'in transferinin gündemlerinde olmadığını söylerken, taraftarlarından da kendilerinden duymadıkları transfer haberlerini dikkate almamalarını istedi.

Toygar Davulcu, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan kaleci Hasan Piro ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kafasını karıştıran kişiler olduğundan dolayı, Hasan Piro'nun kendilerine takımdan ayrılmak istediğini söylediğini belirtti.

Şu andaki durumda Hasan Piro'nun kesinlikle satılmayacağını açıklayan Toygar Davulcu, iki iyi kaleciye sahip olduklarını ama gerekirse bir kaleci transferi yapabileceklerini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.