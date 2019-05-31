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DAÜ’de futsal heyecanı sürüyor

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DAÜ’de futsal heyecanı sürüyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Futsal Şampiyonlar Ligi geçtiğimiz gün DAÜ- ST. Gilles karşılaşmasıyla başlamıştı.

Kıbrıs’tan KTFF için karşılaşmaya DAÜ ve ODTÜ katılırken Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligi için Fransa’dan ST. Gilles ile Katalunya İspanya’dan Ripoll katıldı. Toplamda 4 takımın oynadığı maç’a FEF başkanı Luca Alfredi de geldi.

İlk gün oynanan maç sonuçları: DAÜ 5 – ST.Gilles 5

                                         ODTÜ 0 – Ripoll 7

2. gün maç sonuçları :   DAÜ 11 – ODTÜ 4

                                         St. Gilles 3 – Ripoll 2

Tek devreli lig usulü olarak final bu akşam saat 19.00 ‘da DAÜ Lala Mustafa Paşa spor salonu’nda gerçekleşecek.

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