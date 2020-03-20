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Dani aralıksız çalışıyor

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Dani aralıksız çalışıyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün ara transferde kadrosuna kattığı Kalu Daniel (Dani) koronavirüs tehlikesi nedeniyle K-PET Liglerine verilen araya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

HamitköyEsat ErdoğmuşStadında ve evde bireysel olarak antrenmanlarını sürdüren Dani, teknik heyetin kendisine verdiği programın yanı sıra ekstra çalışmalar da yapıyor.

Takımda forma giymeye başladıktan sonra defansın toparlanmasına büyük katkı koyan Nijeryalı stoper günlük olarak çalışmalarını yaparken, takım halinde antrenmanların başlayacağı sürece kadar çalışmalarını bu şekilde sürdürecek.

Hamitköy taraftarına da mesaj gönderen Dani, taraftarların da desteğiyle takımı ligde tutacaklarını söyledi.

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