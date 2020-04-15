Dana: İkinci taksiti ödemede sıkıntı yaşamayacağız

Kemal Deniz Dana, futbola ayrılan maddi kaynağın ikinci taksidini ödemek için çalıştıklarını, ödemede bir sıkıntı yaşamayacaklarını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na futbol kulüplerine katkı için yapılacak ödenek konusunda açıklamalarda bulundu.

Kemal Deniz Dana’nın açıklamaları şöyle:

“Korona virüs salgını nedeniyle her şey olduğu gibi spor da olumsuz etkilendi. Ama Dünya’da ve Avrupa’da yavaş yavaş normalleşme sürecine giriliyor.

Biz de Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve hükümetten çıkacak ortak karara gore hareket edeceğiz. Onay gelirse sportif konularda da kademeli olarak normalleşme sürecine gireceğiz.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve diğer federasyon başkanları ile de konuları görüşüp değerlendirmelerde bulunuyoruz.

Sağlık Kurulu ile de sportif faaliyetleri görüştük. Rapor elime ulaşır ulaşmaz konuyu Başbakan'a ileteceğim. Sağlık Kurulunun raporu doğrultusunda sportif faaliyetler konusunda Cuma’ya kadar karar verilebilir.

Sporun kaynakları şu anda bütçemizde duruyor. Fondan ve cari bütçeden harcama yapılmadı. Futbolun ikinci taksidini ödemek için de çalışıyoruz. Ödeme Nisan ayındaydı ancak Mayıs başına sarkar mı bilemiyorum? Ama ödemede bir sıkıntı yaşamayacağız. Diğer federasyonların harcama çeklerini de hazırlıyoruz.

Şu anda sportif faaliyetlerde ciddi bir kesinti olacağını sanmıyorum. Çünkü sportif faaliyetler bulunduğumuz ortamdaki psikolojik ortamdan çıkışta çok önemlidir. Başbakanımız da sportif faaliyetlerin devamına büyük önem veriyor. Bu nedenle de sportif faaliyetlerden ciddi kesinti düşünmüyoruz

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun ortak görüşü, sportif faaliyetlerin kesintilerinin minimum düzeyde kalmasıdır.”