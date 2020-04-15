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Dana: BTM protokolu aynen geçerlidir

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Kemal Deniz Dana, BTM için federasyon ve hükümet arasında imzalanan protokolun aynen geçerli olduğunu açıklarken, BTM Birinci Ligin ödemeleri yapılacağını, BTM İkinci Lig kulüplerine maddi desteğin yanı sıra malzeme desteğinde de bulunabileceğini açıkladı

Dana: BTM protokolu aynen geçerlidir

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, BTM İkinci Lig konusunda açıklamalarda bulundu.

Kemal Deniz Dana’nın, BTM İkinci Lig konusunda açıklamaları şöyle:

BTM Birinci Ligin ödemeleri yapılacak. BTM İkinci Lig için Başbakanımız Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu arasında imzalanan protokol aynen geçerlidir. Maddi konuda sıkıntı yoktur.

Karpaz’da tesislerde incelemede bulundum. BTM İkinci Lig kulüplerinin başkanları ile de görüştüm. Bu sezonluk lisans parası alınmamasını istiyorlar. Bunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’na  aktaracağım.

BTM İkinci Lig kulüplerinin gelirleri daha da daraldığı için bu kulüplerimize maddi desteğin yanı sıra malzeme desteğinde de bulunabiliriz.

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