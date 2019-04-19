Damcıoğlu: Hedefimize ulaşacağız

Boğaziçi Spor Kulübü başkanı Şerifali Damcıoğlu, ligde iyi işler yapmak istediklerini söylerken hedeflerine ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi

Boğaziçi Spor Kulübü hafta sonu başlayacak olan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig hazırlıklarını tamamladı. 21 Nisan Pazar günü İskele Cumhuriyet stadında 1461 İskele Trabzon ile karşılaşacak olan Boğaziçi’nde yeni transferler ile kadrosunu güçlendirdi.

Sezon öncesinde Gençler Birliği’nden Ahmet Orun, Osman Kaya, Görneç’den Besim Emre Denizalp ile takıma yapmış olduğu önemli transferler ve takviyeler ile birlikte kadrosunu güçlendiren Boğaziçi’nde, 1461 İskele Trabzon maçı öncesinde açıklama yapan kulüp başkanı Şerifali Damcıoğlu, sezon başından beri yapmış oldukları hazırlıkların tamamlayarak, hafta sonu başlayacak olan lige konsantre olduklarını belirtti.

Takım kadrosuna yapılan takviyeler ile güçlenerek iyi bir takım kurduklarını belirten başkan Şerifali Damcıoğlu, ligde iyi işler yapmak istediklerini ifade etti. Camia olarak çıkılan yolda teknik kadro ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu söyleyen başkan Şerifali Damcıoğlu, hep birlikte hedeflerine ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.