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Dairelerde yarı finalistler belirlendi

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları oynanırken, yarı finalistler belirlendi

Dairelerde yarı finalistler belirlendi
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Geleneksel Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda yarı finallere gelindi.

Turnuvada önceki akşam oynanan çeyrek final maçlarında adını yarı finale yazdıran takımlar belirlendi. Çeyrek final ilk maçında Merkezi Cezaevi, Sayıştay Başkanlığı karşısında 14-4 galip gelerek ilk yarı finale yükselen takım oldu. Çeyrek finalin en heyecanlı maçı Polis Genel Müdürlüğü ile Gümrük Dairesi arasında oynandı. Son anlara kadar 4-4 berabere giden maçta Polis Genel Müdürlüğü son dakika golü ile adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Çeyrek final gecesinin üçüncü maçında Tarım Bakanlığı ile İhtiyat Sandığı karşılaştı. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen maçın son bölümlerinde galibiyet gollerini bulan Tarım Bakanlığı yarı finale yükseldi. Gecenin son maçında Maliye Bakanlığı ile Telefon Dairesi karşı karşıya geldi ve ilk devresi 2-2 berabere biten mücadeleyi 7-3’lük skorla kazanan Maliye Bakanlığı oldu.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları bu akşam oynanacak. Yarı final ilk maçı saat 20.00’da, ikinci maçı saat 21.00’da başlayacak. Gençlik Gücü Halı Sahası’ndaki turnuvada ilk maçta Polis Genel Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı, ikinci maçta Merkezi Cezaevi ile Maliye Bakanlığı karşılaşacak. Galipler finale yükselecek. Turnuvada final maçı 2 Ekim Salı akşamı oynanacak.

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