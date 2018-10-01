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Dairelerde şampiyonluk gecesi

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve şampiyonluk maçı bu akşam oynanıyor

Dairelerde şampiyonluk gecesi
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Her yıl büyük ilgi gören ve görkemli ödül gecesi ile taçlandırılan devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında, takımlar merhum iş insanı ve spor tutkunu Hasan Ramadan Cemil anısına karşılaşarak finale geldiler. Bu akşamki final gecesinde öncelikle saat 19.00’da üçüncülük mücadelesi, saat 20.00’da ise şampiyonluk maçı oynanacak.

Geleneksel olarak düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasının bu yıl da sonuna gelindi. Hasan Ramadan Cemil anısına organize edilen turnuvanın üçüncülük ve final maçları bu akşam oynanarak şampiyon belirlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilen ve Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada toplam 14 takım 2 ayrı grupta mücadele etti. Çeyrek final ve yarı final maçları sonunda turnuvada Merkezi Cezaevi ile Polis Genel Müdürlüğü takımları adını finale yazdırmayı başardılar. Final gecesinde saat 19.00’da Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı üçüncülük için karşı karşıya gelecek, saat 20.00’da ise Merkezi Cezaevi ile Polis Genel Müdürlüğü şampiyonluk için karşılaşacaklar.

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