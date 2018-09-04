Dairelerde heyecan devam ediyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. hafta maçları başladı.

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve turnuvada şimdiye kadar oynanan maçlarda alınan en farklı galibiyet Polis Genel Müdürlüğü – Din İşleri Dairesi maçında alınırken, Polis Genel Müdürlüğü rakibini 22 farkla, 23-1 mağlup etti.

3 Eylül Pazartesi akşamı oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KKTC Meclis-Sayıştay: 4-5

Polis Genel Müdürlüğü-Din İşleri: 23-1

Maliye Bakanlığı-Dışişleri Bakanlığı: 7-4