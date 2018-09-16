Dairelerde gruplarda sona geliniyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup karşılaşmaları Pazartesi ve Salı akşamı tamamlanacak.
A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor. Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı ve bol gollü süren turnuvada gruplarda oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu'nda Merkezi Cezaevi, B Grubu'nda ise Polis Genel Müdürlüğü lider durumda bulunuyor. Oynanacak maçların programı ve puan durumları şöyle:
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Cezaevi D. 5 4 0 1 46 17 12
Gümrük D. 6 4 0 2 31 28 12
D.Hastanesi 5 3 0 2 26 24 9
Tarım Bak. 5 3 0 2 21 28 9
Telefon D. 5 3 0 2 31 42 9
Elektirik D. 5 2 0 3 20 17 6
İKEV Vakfı 5 0 0 5 11 26 0
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Polis G.M. 5 5 0 0 57 6 15
Maliye B. 6 5 0 1 37 25 15
Sayıştay 5 3 0 2 23 31 9
İhtiyat S. 5 2 0 3 39 36 6
Dış İşleri 5 2 0 3 29 37 6
KKTC Meclis 5 1 0 4 23 40 3
Din İşleri 5 0 0 5 31 70 0
MAÇLARIN PROGRAMI
Pazartesi
19.00 Dış İşleri-Din İşleri
20.00 Meclis-Polis
21.00 Sayıştay-İhtiyat
Salı
19.00 Tarım Bakanlığı-Elektrik
20.00 Merkez Cezaevi-İKEV
21.00 Devlet Hastanesi-Telefon