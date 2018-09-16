Dairelerde gruplarda sona geliniyor

Merkezi Cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü liderliğinde süren Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda son maçlar oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup karşılaşmaları Pazartesi ve Salı akşamı tamamlanacak.

A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor. Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı ve bol gollü süren turnuvada gruplarda oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu'nda Merkezi Cezaevi, B Grubu'nda ise Polis Genel Müdürlüğü lider durumda bulunuyor. Oynanacak maçların programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Cezaevi D. 5 4 0 1 46 17 12

Gümrük D. 6 4 0 2 31 28 12

D.Hastanesi 5 3 0 2 26 24 9

Tarım Bak. 5 3 0 2 21 28 9

Telefon D. 5 3 0 2 31 42 9

Elektirik D. 5 2 0 3 20 17 6

İKEV Vakfı 5 0 0 5 11 26 0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Polis G.M. 5 5 0 0 57 6 15

Maliye B. 6 5 0 1 37 25 15

Sayıştay 5 3 0 2 23 31 9

İhtiyat S. 5 2 0 3 39 36 6

Dış İşleri 5 2 0 3 29 37 6

KKTC Meclis 5 1 0 4 23 40 3

Din İşleri 5 0 0 5 31 70 0

MAÇLARIN PROGRAMI

Pazartesi

19.00 Dış İşleri-Din İşleri

20.00 Meclis-Polis

21.00 Sayıştay-İhtiyat

Salı

19.00 Tarım Bakanlığı-Elektrik

20.00 Merkez Cezaevi-İKEV

21.00 Devlet Hastanesi-Telefon