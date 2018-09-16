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Dairelerde gruplarda sona geliniyor

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Merkezi Cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü liderliğinde süren Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda son maçlar oynanıyor

Dairelerde gruplarda sona geliniyor
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup karşılaşmaları Pazartesi ve Salı akşamı tamamlanacak.

A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor. Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı ve bol gollü süren turnuvada gruplarda oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu'nda Merkezi Cezaevi, B Grubu'nda ise Polis Genel Müdürlüğü  lider durumda bulunuyor. Oynanacak maçların programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P

Cezaevi D.      5          4          0          1          46        17        12

Gümrük D.     6          4          0          2          31        28        12

D.Hastanesi    5          3          0          2          26        24        9

Tarım Bak.      5          3          0          2          21        28        9

Telefon D.      5          3          0          2          31        42        9

Elektirik          D.        5          2          0          3          20        17        6

İKEV Vakfı   5          0          0          5          11        26        0         

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P

Polis G.M.      5          5          0          0          57        6          15

Maliye B.        6          5          0          1          37        25        15

Sayıştay          5          3          0          2          23        31        9

İhtiyat S.         5          2          0          3          39        36        6

Dış İşleri         5          2          0          3          29        37        6

KKTC Meclis 5          1          0          4          23        40        3

Din İşleri         5          0          0          5          31        70        0         

MAÇLARIN PROGRAMI

Pazartesi

19.00 Dış İşleri-Din İşleri

20.00 Meclis-Polis

21.00 Sayıştay-İhtiyat

Salı

19.00 Tarım Bakanlığı-Elektrik

20.00 Merkez Cezaevi-İKEV

21.00 Devlet Hastanesi-Telefon

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