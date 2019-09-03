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Daireler, Hasan Ramadan Cemil için sahada

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası görkemli bir açılış ile başladı. Başbakan Ersin Tatar'ın başlama vuruşunu yaptığı turnuvanın ilk golünü Milletvekili Hasan Büyükoğlu attı

Daireler, Hasan Ramadan Cemil için sahada
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası görkemli bir açılış ile başladı. Turnuvanın açılışında Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile birlikte Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Erhan Arıklı ile birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı. Turnuvanın başlama vuruşunu Başbakan Ersin Tatar yaparken ilk golü Milletvekili Hasan Büyükoğlu attı.

İbrahim Özsoy tarafından 9. kez organize edilen geleneksel turnuvanın açılış maçı KKTC Meclisi ve Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanlığı arasında oynandı. Turnuvanın ilk gecesinde oynanan maçlara yoğun ilgi gösterilirken ilk gün maçlarını emekli hakemlerden deneyimli isim Mehmet Malek yönetti.

MAÇ SONUÇLARI VE PROGRAM ŞÖYLE:

B GRUBU

KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8

Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3

Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1

Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY

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