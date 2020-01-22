Küçük Kaymaklı'nın yeni teknik direktörü Niyazi Göksun, ikinci devrede daha iyi bir takım olacaklarını ve hedeflerinin sezonu üst sıralarda tamamlamak olduğunu söyledi

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı'nın yeni teknik direktörü Niyazi Göksun, yeni takımı ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Niyazi Göksun ikinci devre hazırlıkları ve hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Takımla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz.

Hazırlık maçları ile eksiklerimizi daha iyi görmeye başladık. Kadromuzu genişletmek için ara transferde iyi bir oyuncu almaya çalışıyoruz.Bu konuda yönetim ile birlikte hareket ediyoruz.

Kaptan Hüseyin Adal'ın da ikinci devre takıma katılması bizim için iyi olacak. Çünkü Hüseyin Adal'ın takım kaptanı olarak takıma katkısı büyüktür.

İkinci devrede daha iyi bir takım olacağız. Hedefimiz sezonu üst sıralarda tamamlamak ve Nicosia Group Kıbrıs Kupasında final oynamaktır."