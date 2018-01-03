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“Daha başarılı bir takım oluşturmalıyız”

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Gençlik Gücü’nün asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, ligde ilk yarıyı puan cetvelinin 11. sırada tamamlamalarından dolayı ikinci devrede daha başarılı bir takım oluşturmalı gerektiğini açıkladı

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“Daha başarılı bir takım oluşturmalıyız”
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K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nün asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, ligde 15 haftada 17 puan toplayarak, ilk yarıyı puan cetvelinin 11. sırada tamamlayan Gençlik Gücü’nün durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezon öncesi oluşturulan takım ile daha üst sıraları hedeflediklerine dikkat çeken Gençlik Gücü Asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, “İlk devrede elde edilen puanlar bize hedefimizden uzak olduğumuzu gösteriyor. Yönetim olarak bir şeyler yapmazsak, bu durumu kabullenmiş oluruz” dedi. Teknik kadro ve futbolcular ile de yakın temas içerisinde hareket ettiklerini belirten Isladırcıoğlu, amacımız daha başarılı bir takım oluşturmak ve ikinci yarıda hedefimize ulaşmak, yani sezonu ilk 8 içinde tamamlamaktır” şeklinde konuştu.

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