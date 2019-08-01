Dağman resmen Mesarya'da

Oldukça iddialı bir kadro kuran1. Lig ekibi Mesarya, kalesini de tecrübeli kaleci Mustafa Dağman’ı transfer ederek sağlama aldı

Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya transferlerine devam ediyor. Oldukça iddialı bir kadro kuran Mesarya, kalesini de sağlama aldı. Geçtiğimiz sezon Gençlik Gücü forması altında başarılı bir sezon geçiren Mustafa Dağman, yeni sezonda Mesarya'yı hedefine taşımaya çalışacak. Mesarya, Mustafa Dağman'ın bonservisinin bulunduğu Yalova kulübü ile anlaşırken, Mustafa da yeni takımı ile antrenmanlara başladı.