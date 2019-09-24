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Dağman'ın yeni takımı belli oldu

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Dağman'ın yeni takımı belli oldu
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Transfer dönemi içerisinde ismi birçok takımla anılan başarılı kaleci Mustafa Dağman'ın yeni takımı belli oldu. Çetinkaya, Bostancı Bağcıl, Maraş ve Göçmenköy'ün teklif götürdüğü Mustafa Dağman, Göçmenköy'e transfer oldu. Başarılı kaleci bugün yeni takımı ile antrenmanlara çıkacak.

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