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Dağlı, kitabını takdim etti

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Dr. Okan Dağlı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek “Topta Birlikte İki Toplumlu Futbolcular” kitabını tanıtıp, takdim etti

Dağlı, kitabını takdim etti

Ülkemizde özellikle iki toplumlu çalışmalarıyla bilinen, yazar Dr. Okan Dağlı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek “Topta Birlikte İki Toplumlu Futbolcular” kitabını tanıttı ve takdim etti.

Federasyonda gerçekleşen ziyarette kitabının içeriğinden söz eden Dr. Okan Dağlı, iki toplumlu futbolcular ve Kıbrıs Türk futbolunun belirli dönemlerini içeren tarihsel analizini kitabında derledi. İlk baskısı 8 yıl önce yayınlanan kitabın ikinci baskısı 2013 yılında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile KOP’un merhum başkanı Kostakis Koutsokoumnis arasındaki Zürih görüşmelerinden sonraki yaşanan süreçten başlayarak, Kıbrıs Türk tarafında forma giyen Kıbrıslı Rum futbolcular ve son olarak Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında oynanan dostluk maçına kadar olan bölümü içeriyor.

Kitapta; Ali Eşrefoğlu, Hüseyin Galliga, Nejat Onat, Fikret Aydınoğlu, Sevim Ebeoğlu, İbrahim Bekircan, Ali İmam, Ayhan Dumancı, Eşref Arifoğlu, Derviş Bırışık, Özkan Aşardağ, Zihni Kalmaz, Mehmet Naim, Erdoğan Aşardağ, Coşkun Ulusoy, Necdet Ustaoğlu, Mustafa Defteralı, Tuğrul Berkay, Ömer Takar ve Hakan Uluçağ ile söyleşilerin yanı sıra; 1955 öncesi dönem, 55-74, 74-83, 83-2003, 2003-2013 ve 2013 sonrası dönem kaleme alındı.

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