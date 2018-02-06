Dağcan, Yalova’da görev bölümü yaptı

23 Ocak 2018 Salı günü yapılan olağanüstü Genel Kurul kararları doğrultusunda Yalova Spor Kulübü'nde yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre görev dağılımı şu şekilde;

Yönetim Kurulu

Başkan: Kadir Dağcan

Eş Başkanlar: Selçuk Akın, Bulut Akacan

Koordinatör: Osman Hançer

As Başkan: Bülent Arkın (Sosyal faaliyetler ve Basın sözcüsü)

As Başkan: Mustafa Mertekçi (Spordan sorumlu)

As Başkan: Salih Zorlu, Can Altınkaya (Veznedar)

Sekreter: Ömer Özgünalp, Mustafa Arkın

Tahsildar: Bayram Ezdaş, Reşat Erçin, Niyazi Yurtsever, Mehmet Şaban

Futbol Şube Sorumlusu: Eray Erdenay, Ahmet Şeker, Murat Aslan, Ayhan İçener, Mustafa Yeşim, Mehmet Oktuğ, Himmet İşkey, Ercan İşkey.

Temsilcilikler

Lefkoşa: Necati Güney, Erhan Erçin, Muharrem İçli, Ali Yeltekin, Salih Gökpınar, Fehim Yeltekin.

Girne: Hasan Cihanyandı, Mehmet Akacan, Güney Aslan

Gazimağusa: Dr. Mehmet Faydalı, Dr. Ertunç Ünverdi, Mustafa Cemal.

Denetleme Kurulu

Altay Köymen, Okyar Yeltekin, Mustafa Arık.

Disiplin Kurulu

Özkan İnan, Fuat Kaptan, Adil Savaş.

Tesisler Sorumlusu

Ergün Güler, Ahmet Arkın, İbrahim Şahinler, Fırat Arkın, Tannur Sonat.

Federasyon Temsilcisi

Faruk Aslan, Gökmen Mertekçi, Hüseyin Sabır.

Kadınlar Kolu

Gülfidan Arkın, Nagehan Kana, Sultan Karayel, Afet Özbahar

Gençlik Kolu

Osman Kasapoğlu, Ahmet Sonat, Hüseyin Özgit, Ahmet Fesa, Tunay Mertekçi, Buğra Altınay, Deniz Kırmızı, Hasan Umur, Hasan Hanalp