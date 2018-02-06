Dağcan, Yalova’da görev bölümü yaptı

23 Ocak 2018 Salı günü yapılan olağanüstü Genel Kurul kararları doğrultusunda Yalova Spor Kulübü'nde yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre görev dağılımı şu şekilde;
Yönetim Kurulu
Başkan: Kadir Dağcan
Eş Başkanlar: Selçuk Akın, Bulut Akacan
Koordinatör: Osman Hançer
As Başkan: Bülent Arkın (Sosyal faaliyetler ve Basın sözcüsü)
As Başkan: Mustafa Mertekçi (Spordan sorumlu)
As Başkan: Salih Zorlu, Can Altınkaya (Veznedar)
Sekreter: Ömer Özgünalp, Mustafa Arkın
Tahsildar: Bayram Ezdaş, Reşat Erçin, Niyazi Yurtsever, Mehmet Şaban
Futbol Şube Sorumlusu: Eray Erdenay, Ahmet Şeker, Murat Aslan, Ayhan İçener, Mustafa Yeşim, Mehmet Oktuğ, Himmet İşkey, Ercan İşkey.
Temsilcilikler
Lefkoşa: Necati Güney, Erhan Erçin, Muharrem İçli, Ali Yeltekin, Salih Gökpınar, Fehim Yeltekin.
Girne: Hasan Cihanyandı, Mehmet Akacan, Güney Aslan
Gazimağusa: Dr. Mehmet Faydalı, Dr. Ertunç Ünverdi, Mustafa Cemal.
Denetleme Kurulu
Altay Köymen, Okyar Yeltekin, Mustafa Arık.
Disiplin Kurulu
Özkan İnan, Fuat Kaptan, Adil Savaş.
Tesisler Sorumlusu
Ergün Güler, Ahmet Arkın, İbrahim Şahinler, Fırat Arkın, Tannur Sonat.
Federasyon Temsilcisi
Faruk Aslan, Gökmen Mertekçi, Hüseyin Sabır.
Kadınlar Kolu
Gülfidan Arkın, Nagehan Kana, Sultan Karayel, Afet Özbahar
Gençlik Kolu
Osman Kasapoğlu, Ahmet Sonat, Hüseyin Özgit, Ahmet Fesa, Tunay Mertekçi, Buğra Altınay, Deniz Kırmızı, Hasan Umur, Hasan Hanalp