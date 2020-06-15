Dağaşaner: Ruso Stadı ışıklandırılmalıdır

Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner, Şehit Hüseyin Ruso Stadı ışıklandırılması gerektiğine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yetkililere tepkili olan Mustafa Dağaşaner’in açıklaması şöyle:

“Lefkoşa’nın göbeğinde böyle bir yer olacak. Tesisiyle, sahasıyla, konumuyla herkes gıpta ile bakacak. Ama biz ışıklandırılması için dil dökeceğiz.

Köyleri seçim uğruna gider ışıklandırırsınız. Ama Lefkoşa’nın göbeğinde böyle bir sahayı ışıklandırmazsınız.

Bu sahayı ışıklandırmanız için neyi beklersiniz? Oy mu, para mı istersiniz? Şehit Hüseyin Ruso Stadı ışıklandırılmalıdır.”