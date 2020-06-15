banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
37 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
20 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
55 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
43 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
287 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
253 0
banner460

Dağaşaner: Ruso Stadı ışıklandırılmalıdır

banner27

Dağaşaner: Ruso Stadı ışıklandırılmalıdır

Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner, Şehit Hüseyin Ruso Stadı ışıklandırılması gerektiğine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yetkililere tepkili olan Mustafa Dağaşaner’in açıklaması şöyle:

“Lefkoşa’nın göbeğinde böyle bir yer olacak. Tesisiyle, sahasıyla, konumuyla herkes gıpta ile bakacak. Ama biz ışıklandırılması için dil dökeceğiz.

Köyleri seçim uğruna gider ışıklandırırsınız. Ama Lefkoşa’nın göbeğinde böyle bir sahayı ışıklandırmazsınız.

Bu sahayı ışıklandırmanız için neyi beklersiniz? Oy mu, para mı istersiniz? Şehit Hüseyin Ruso Stadı ışıklandırılmalıdır.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.