Dağaşaner: Forest ruhuyla tribüne

Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner, Gönyeli maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, Küçük Kaymaklı'ya gönül verenleri Gönyeli maçında Forest ruhuyla tribüne davet ettiklerini belirtti

Küçük Kaymaklı son 2 haftada aldığı galibiyetlerle play out hattında yükselirken, 17 Mart Pazar günü Saat 14:30'da Şht Hüseyin Ruso Stadında Gönyeli ile oynayacağı maça da galibiyet hedefiyle çıkacak.

Mehmet Sezener'in yöneteceği zorlu maç öncesinde Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner açıklamalarda bulunurken, taraftarlarını maça davet etti. Mustafa Dağaşaner'in açıklamaları şöyle:

"Küçük Kaymaklı yönetimi olarak takımımızdaki gelişimden oldukça memnunuz. Camiamız da toparlandı. Yönetim sürekli olarak futbolcularla ilgileniyor. Düzenlediğimiz kaynaşma yemekleri ile de takımımızın tam bir aile olmasını sağladık.

Futbolcularımız arasındaki arkadaşlık üst düzeydedir. Bu da ligde kalma konusunda bizi umutlandırıyor. Bizler ligde kalacağımıza inanıyoruz. Ancak bunu başarmak için taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Küçük Kaymaklı'ya gönül verenleri Gönyeli maçında Forest ruhuyla tribüne davet ediyoruz. Gelip takımımıza destek olsunlar."