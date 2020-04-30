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Dağ: Yabancı futbolcu kontenjanı kalkmasın

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Sezgin Dağ da yabancı futbolcu kontenjanı hakkında açıklamalarda bulunurken, yabancı futbolcuların, genç futbolcuların gelişimine katkı koyduklarını, bu nedenle de yabancı futbolcu kontenjanının kalkmasını istemediği açıkladı

Dağ: Yabancı futbolcu kontenjanı kalkmasın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun gelecek sezonda kulüplerin ekonomik durumunu korumak adına yabancı futbolcu kontenjanında değişiklik yapma düşüncesi üzerine spor adamlarının açıklamaları devam ediyor.

Gençlik Gücü’nün genç ve gelecek vaat eden başarılı futbolcusu Sezgin Dağ da yabancı futbolcu kontenjanı hakkında açıklamalarda bulunurken, yabancı futbolcuların, genç futbolcuların gelişimine katkı koyduklarını söyledi.

Sezgin Dağ’ın sosyal medyadaki açıklamaları şöyle:

“Ben şahsen yabancı futbolcu kontenjanının kalkmasını istemem. Nedeni de yabancı oyuncuların bize kattıkları tecrübedir. Bizi en çok anlayan onlardır. Bizim bir hatamızı gördüklerinde bize söyleyen de onlardır.

3 senedirSüper Ligde oynarım. Bizim yerli abilerimiz 3 senede hep değişti. Bu süreçte takımın %70’i değişti. Takım içinde biz gençlerle kimse ilgilenmedi. Ama yabancı oyuncu bir hata yaptığında sana gelip hatanı söylüyor. Sana yardımcı oluyor.Bu bakımdanyabancı futbolcu kontenjanının bence kalkmaması lazımdır.

Örneğin bizim kadromuzda 2 sene önce Ndue,Bebetove Debolavardı. Bu futbolcular ile oynama fırsatı buldum. Bu gibi oyuncuların KKTC’de oynaması lazımdır ki ligimizdeki gençlerin bu oyunculardan tecrübe edinsinler.”

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