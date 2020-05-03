Dağ: Amatörüz

Sezgin Dağ, “Kendine iyi bakan futbolcular kısa zamanda maçlara hazır hale gelirler. Ancak antrenman yapmayan futbolcuları da göz önünden bulundurmalıyız. Çünkü biz amatörüz.Psikolojik ve kuvvet – kondisyon açısından iyi durumda değiliz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Gençlik Gücü’nün genç futbolcusu Sezgin Dağ, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde forma giyen Sezgin Dağ’ın, maçların Yaz’da başlama ihtimali üzerine sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Her bir birey milyonlara bedeldir. Benim anlamadığım bazı abilerimiz ve hocalarımız diyor ki biz 3 hafta sonunda geri kalan maçlara başlayabiliriz.

Evet imkanı iyi olan futbolcu bunu rahatça söyleyebilir çünkü o kendine iyi bakmıştır. Profesyonel davranış yapmıştır. Şahsen benim gördüğüm Yenicami’de futbolcusu Fırat Ersalan, Ali Avcı bir kaç kişi daha, tabii bütün yabancı oyuncular, antrenmanlara şu ada başlansa bile 2 hafta sonunda bunlar lig maçı oynayabilir.

Ama imkânı iyi olmayan kişileri de düşünmek lazımdır. Devletimizin 55 gündür koyduğu yasaktan beridir 1 gün bile antrenman yapmayan futbolcu abilerim ve kardeşlerim vardır.Bunları da göz önünden bulundurmak lazımdır. Sonuçta biz amatör futbolcularız.

Bu dönem eski sezon başlangıçlarına asla benzemez.Bu dönemde psikolojimiz de darma – duman

oldu. Kuvvetimiz ve kondüsyonumuz da yoktur.Her ne kadar evde antrenman yapıyor olsak biletakım antrenmanı farklı oluyor.

Bunları bizim Devlet büyüklerimizin iyi düşünüpen iyi kararı vermeleri lazımdır.Covid 19'u da göz önüne alıp ligi başlatmaları gerekir. Çünkü öncelik sağlıktır.