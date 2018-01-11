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Cyprus Wıreless’den Ortaköy Spor Kulübüne forma desteği

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Cyprus Wıreless’den Ortaköy Spor Kulübüne forma desteği

12 yıldır Kuzey Kıbrıs’ın en büyük kurumsal markalarına hizmet veren internet servis sağlayıcısı Cyprus Wireless,  internet hizmetinde en iyi çözüm olmanın yanı sıra, sporun ve sporcunun yanında olarak, her alanda destek olmaya devam ediyor.

Ortaköy spor kulübüne destek veren Cyprus Wireless, Ortaköy Spor Kulübü  futbolcularının formalarını 09 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilen antrenman öncesi teslim etti.

Ortaköy spor kulübü futbolcuları ile antrenmanda bir araya gelen Cyprus Wireless ekibi, tüm takıma formalarını vererek lig boyunca başarılar diledi.

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