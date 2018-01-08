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Cyle Larin Beşiktaş'ta

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Beşiktaş Cenk Tosun’un boşluğunu Kanadalı forvet Cyle Larin ile doldurdu. Siyah beyazlı yönetim 22 yaşındaki Kanadalı forvet ile 4,5 yıllığına anlaşmaya vardı

Cyle Larin Beşiktaş'ta

Beşiktaş yeni forvetini Amerika'da buldu. Siyah beyazlılar Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando City takımında forma giyen Cyle Larin’i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş Orlando City ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon sonuna kadar 500 bin euro ücret alacak Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,5 milyon euro yıllık ücret kazancak. 
Larin’in kısa süre içinde Türkiye’ye gelip, Antalya kampına katılması planlanıyor. 

2017’de Orlando City ile 30 maça çıkan Kanadalı oyuncu, 12 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Kanada milli takımı ile 20 maça çıkan Larin, 4 gol attı.

2017’de son karşılaşmasını 9 Ekim’de Kanada milli takımı ile oynayan Larin, yaklaşık 3 aydır maça çıkmadı.

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